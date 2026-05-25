Course rose à Delson: Près de 1100 enfants courent contre le cancer du sein

L’école primaire des Cheminots à Delson a organisé une course « Color Run » contre le cancer du sein au profit de la Fondation du cancer du sein, en collaboration avec les écoles primaires John Adam Memorial et Louis-Lafortune.

Près de 1100 élèves ont participé à l’événement, tenu le vendredi 22 mai, avec l’appui d’une quarantaine de parents bénévoles.

Entre la musique, les séances de zumba pour échauffer la foule et les cris enthousiastes des enfants, l’ambiance était à son comble autour du parc Wilfrid-Boardman.

Les participants ont pris le départ des parcours de 6 km, de 3 km ainsi que du trajet de marche de 3 km.

De nombreux parents étaient présents pour encourager les jeunes coureurs, certains prenant même part à l’événement.

C’était le cas de Fannie, mère de deux enfants fréquentant l’école des Cheminots, qui portait un legging rose en soutien à la cause.

«Je ne suis pas touchée personnellement, mais c’est important d’être là parce que ça peut toucher toutes les femmes», explique-t-elle.

Près de 1100 enfants couraient au profit de la Fondation du cancer du sein. (Photo : Mina Dromard – Le Reflet)

Le maire de Delson, Christian Ouellette, était également sur place pour encourager les participants.

Au Reflet, il affirme que « c’est important d’être là pour soutenir la jeunesse, surtout lorsqu’elle se mobilise pour une aussi belle cause ».

Le principe de la Color Run repose notamment sur l’utilisation de poudre colorée.

« On a commandé de la poudre rose spécialement pour la journée », indique l’organisatrice de l’événement, Venessa Toupin-Gordon.

Cette dernière souligne également que l’objectif financier de 5000 $ était presque atteint.

« Nous sommes présentement à un peu plus de 4000 $ », précise-t-elle.

Pour l’organisatrice, cette cause résonne particulièrement au sein de la communauté scolaire.

« Le cancer du sein a touché le cœur de l’école, celui de plusieurs mamans ainsi que l’une de nos enseignantes», ajoute Venessa Toupin-Gordon.

Elle conclut en saluant l’implication des élèves.

« Les élèves sont super engagés. On est vraiment fiers d’eux. »