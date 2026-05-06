Pharmacien propriétaire du Familiprix à Châteauguay et de 3 succursales à Salaberry-de-Valleyfield, Guillaume Dagenais pratique la course en sentier depuis 2022. Du 4 au 8 mai, il tentera de franchir les 370 km séparant Châteauguay de Québec et d’amasser 25 000 $ au profit d’Enfant Soleil.

M. Dagenais a choisi de faire de ce défi une campagne de financement pour Enfant-Soleil. Le siège social de la chaîne pharmaceutique soutient cette cause depuis plus de 30 ans, explique-t-il. En courant, il souhaitait «faire une différence plus personnelle» auprès de l’organisme. «J’aimerais bien que les fonds soient distribués à l’hôpital Anna-Laberge ou sinon la région de Châteauguay. Si je peux pousser dans cette direction, je vais le faire», a-t-il indiqué deux semaines avant son départ.

Le 4 mai, l’athlète a fait ses premières foulées de la pharmacie à Châteauguay. Il terminera son périple vendredi au siège social de Familiprix à Québec. Guillaume Dagenais court 75 km par jour divisés en 3 boucles de 25 km. Son parcours est parsemé de rangs de campagne, pistes cyclables et de dénivelés, à son plus grand plaisir. «J’aime principalement la course en sentier, a-t-il dit. Je n’avais pas le choix d’aller en chercher dans mon défi». L’athlète estime à 3000 le nombre de mètres de dénivelé.

Le 6 mai, jour 3 du défi, Guillaume Dagenais court sur les routes séparant Orford et Danville dans l’Estrie. Le résident de Saint-Philippe s’active de 6 h à 19 h afin de rassembler autour de lui des coureurs sur son passage. Le parcours sélectionné croise plusieurs pharmacies sous la bannière Familiprix. Outre le public, des collègues de M. Dagenais peuvent l’accompagner à la course, le temps de quelques kilomètres. L’athlète a invité des amis coureurs à faire de même. «Ma coach Anne Champagne [installée près de Québec] risque de courir avec moi», a-t-il précisé. L’homme a couru en Californie et en Europe. Habitué à se déplacer sur de longues distances en solitaire, il aime bien partager sa passion de la course avec les autres.

Plus longue distance à ce jour

Guillaume Dagenais a enregistré sa course la plus longue lors d’un UTHC à Charlevoix, une sortie de 125 km réalisée en 27 heures. C’était en septembre 2024. L’ultra runner sait que des embûches se dresseront sur son chemin au cours du trajet Châteauguay-Québec. C’est le cas de maux aux pieds et articulations, une mauvaise digestion. «Je vais ajuster la distance que je vais courir chaque jour avec mon énergie et mon corps. Je suis très résilient. S’il arrive des pépins sur le parcours, je sais que je vais être en mesure d’adapter ma stratégie pour avancer malgré les défis», a-t-il mentionné.

L’athlète de 30 ans est bien entouré. À bord de son véhicule, sa copine l’approvisionne en eau et nourriture. Ses parents le suivent dans leur véhicule récréatif. Les nuits, il récupère à bord du véhicule récréatif à même des campings ou aires de stationnement.

Comment on se prépare à relever un tel défi? «On court beaucoup», a lancé Guillaume Dagenais. Depuis janvier, le pharmacien s’entraîne en vue du défi. Il augmente son volume d’entraînement progressivement pendant trois semaines avant de diminuer le débit la semaine suivante en vue de la récupération du corps. Le but : «apprendre au corps à courir sur la fatigue accumulée pour simuler la situation que je vais vivre durant mon projet».

Jusqu’au jour du téléthon le 30 mai, les personnes peuvent donner en se rendant sur le site d’Enfant-Soleil. En date du 1er mai, l’athlète avait amassé 10 966 $. Le défi de Guillaume Dagenais est documenté en temps réel sur la page Facebook de l’athlète, son compte Instagram et son site guidage.ca. Le partenaire Guru résumera en photo et vidéo le périple en vue de la production d’un documentaire d’une dizaine de minutes.