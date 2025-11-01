La division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ) a été appelée à intervenir à Saint-Rémi alors que des coups de feu auraient été tirés sur un véhicule en mouvement, dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1h45.

Le véhicule a finalement été localisé dans un stationnement de la rue Léo, à Sainte-Catherine, vers 3h. Personne n’a été blessé.

Cinq individus, dont un d’âge mineur, ont été arrêtés. Ils sont rencontrés par les enquêteurs.

La Régie intermunicipale de police Roussillon était aussi sur les lieux, en assistance de la SQ.

(Photo: Michaël Rivard)