Une coquette terrasse, des marchés méconnus et des sentiers boisés : la comédienne Marilyse Bourke nous partage ses adresses et ses coins préférés de la Rive-Sud. Résidente de La Prairie, elle nous fait découvrir la région à travers ses yeux.

Meilleur endroit sur la Rive-Sud pour prendre un café?

Le Quartier Général du Vieux La Prairie. Tu peux aussi bien y aller avec des amis, que seule avec ton ordinateur si tu as des trucs à faire, qu’en amoureux. Il y a une belle terrasse l’été en arrière, c’est vraiment chouette.

Meilleur endroit pour se ressourcer en nature?

Ah, moi, c’est le Mont-Saint-Hilaire ou le Mont-Saint-Bruno. J’aime les monts, la forêt. J’aime le côté tranquille, lent, de ces environnements-là.

As-tu un joyau caché?

C’est connu, mais quand j’en parle, il y a plein de gens qui ne savent pas que ça existe : c’est le Marché des jardiniers à La Prairie. Puis, je dis souvent aux gens, c’est comme un mini-marché Jean-Talon : tu as des étals de fruits, de fleurs, puis maintenant, il y a un boucher. Il y a un super resto, super sympathique, où nous allons manger de temps en temps. C’est vraiment à découvrir. Puis, tu sais, juste de marcher à travers les fleurs en début de saison, ç’a quelque chose d’apaisant et d’agréable.

La boutique où tu vas pour des achats mode ou déco?

J’aime beaucoup certaines petites boutiques sur la rue Victoria à Saint-Lambert. Quand j’ai le goût de flâner, de magasiner sans besoin particulier, c’est là que je vais. À Saint-Lambert, on trouve quelques petites boutiques qui sont vraiment chouettes pour ça.