La Coupe du monde et la Colombie : une scène pour montrer les belles choses du pays

L’odeur des empanadas imprègne le petit local de Point Colombie, commerce de La Prairie spécialisé dans la vente de ces petits chaussons typiques de l’Amérique latine. Mauricio Melo, propriétaire de l’établissement, est ravi de pouvoir partager un peu de son pays d’origine sur la Rive-Sud de Montréal. Et à l’heure de la Coupe du monde, il estime que l’occasion est bonne pour montrer au monde le plus beau de la Colombie.

Arrivé au Québec en 2011, Mauricio Melo a lancé son commerce il y a sept ans, tout juste avant la pandémie. «J’aime beaucoup être un entrepreneur ici au Québec. On a travaillé très fort sur ce projet-là», souligne-t-il.

La passion, c’est d’ailleurs l’un des traits typiques des Colombiens, selon lui.

«On est passionné pour l’entrepreneuriat, pour la famille, pour se faire des amis. Les Colombiens, ce sont des personnes qui aiment beaucoup être ensemble», décrit-il.

Celui-ci note d’ailleurs que la communauté colombienne du Québec est bien vivante et que plusieurs familles décident de s’établir sur la Rive-Sud.

«Je pense qu’on s’intègre bien avec la communauté québécoise», estime l’entrepreneur.

Passion soccer

Si la passion les définit, c’est donc avec passion que les Colombiens pratiquent le soccer. Un sport qui prend une place importante dans leur culture.

«Je dirais que la place est numéro 1! Ça fait partie de nous tout le temps, c’est vraiment important pour nous», résume Mauricio Melo, notant en outre comment la Coupe du monde de soccer est aussi une belle vitrine pour son pays d’origine.

Il s’agira d’une première participation pour la Colombie depuis 2018, alors que la nation n’avait pu se qualifier en 2022. Sa meilleure prestation est survenue en 2014, avec une présence en quart de finale.

«Pour moi, c’est la meilleure manière de montrer les bonnes choses de la Colombie. La capacité que nous avons de réussir des projets, de montrer un aspect positif de la Colombie. On le voit avec des joueurs comme James Rodriguez, comme Luis Diaz. Ils font vraiment un bon travail pour faire connaître la Colombie d’une façon différente», soutient-il.

Et justement, il croit que les gens gagneraient à en connaître davantage sur la Colombie et la recommande comme destination de voyage.

«J’ai eu l’occasion d’être là-bas il y a trois ans avec un groupe de Québécois et la chose que j’ai remarquée, c’est que tout le monde était vraiment content de voir les bonnes choses qu’on peut trouver là-bas comme la plage, les sites culturels.», souligne-t-il.

Horaire de la Colombie :



17 juin contre l’Ouzbékistan – 22h

23 juin contre la RD du Congo – 22h

27 juin contre le Portugal – 19h30