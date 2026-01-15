Couleur Pantone 2026 : que faire du blanc « Cloud Dancer » dans nos décors?

Quand Pantone a dévoilé Cloud Dancer comme couleur de l’année 2026, un blanc doux et aérien, la réaction a été… mitigée. Dans un contexte où la déco revient vers plus de chaleur, de textures et de couleurs profondes, l’annonce en a surpris plus d’un. Pour y voir clair, nous avons discuté avec la décoratrice d’intérieur Caroline Pilon, propriétaire de Le studio design à Delson, qui nous partage sa lecture des tendances à venir.

«On s’attendait vraiment à autre chose. Ça fait des années qu’on met du blanc partout dans les intérieurs, et on commence à être tannés», dit-elle d’entrée de jeu. Selon elle, on observe depuis quelques années un retour aux teintes enveloppantes, aux matières riches et aux ambiances plus réconfortantes. D’où une certaine déception et une impression de retour en arrière avec l’annonce de Pantone.

Caroline Pilon est décoratrice d’intérieur depuis 13 ans. (Photo: gracieuseté)

Cela dit, Caroline Pilon nuance. «Quand on analyse la démarche de Pantone, qui s’inspire beaucoup de la société et de l’état du monde, le blanc peut représenter une recherche de légèreté, de pureté», explique-t-elle. Mais, pour elle, pas question de replonger dans le blanc mur à mur.

Comment intégrer Cloud Dancer sans faux pas

Bonne nouvelle : pour ceux qui ont déjà un intérieur clair, pas besoin de tout refaire. «Le blanc reste un élément qu’on va toujours retrouver dans les décors, que ce soit en accent ou pour créer de la luminosité», précise la décoratrice. L’astuce? Le combiner à des textures naturelles, des couleurs plus profondes et des matières chaleureuses.

Rideaux de lin blanc, luminaires aux formes organiques, literie immaculée: «Un rideau blanc, peu importe les tendances, ça fonctionne toujours super bien, surtout avec de belles textures», souligne-t-elle. (Voir notre shopping en fin d’article.)

Les grandes tendances déco de 2026

Caroline Pilon observe un retour marqué des finis lustrés. «Le chrome revient en force, tout comme les dorés brillants. On sort tranquillement du tout mat», note-t-elle.

Côté couleurs, les tons profonds dominent: bleus, verts, rouges. Les bois foncés — noyer, teck, acajou — reprennent aussi leur place, au détriment des bois blonds. «Les tendances scandinaves s’essoufflent un peu. On voit revenir un twist mid-century plus assumé», ajoute-t-elle.

Moins Instagram, plus personnel

Et le farmhouse? «Moi, je suis écoeurée», lance Caroline Pilon en riant. Sans disparaître complètement, le style se transforme. Place à des décors plus personnels, durables et moins copiés-collés. «J’ai envie de sortir des décors qui se ressemblent tous. On veut des intérieurs qui nous ressemblent, avec des meubles vintage, des coups de cœur, des pièces qui vont bien vieillir».

Ce qu’on va voir en 2026 :

De la rondeur : dans les luminaires, le mobilier et les objets décoratifs.

De l’imperfection : la tendance wabi sabi valorise l’organique, les matériaux bruts, les objets aux formes irrégulières.

Le chrome et les matières lustrées

Ce qu’on va voir moins en 2026 :

Les plinthes, moulures et plafonds blancs

Les bois blonds

Le style farmhouse

Shopping pour intégrer le «Cloud Dancer» dans son décor :

Ensemble housse gaze de coton bio, 120$, chez Maison Simons

Lampe champignon en métal, 39,99$, chez Bouclair

Tableau Relevo white, 549,00$ chez Maison Olive

Vase beigne en céramique, 29,99$, chez Tanguay