Le local loué depuis l’été dernier par l’Association québécoise de récupération des contenants de boisson (AQRCB) au Quartier Delson pour y aménager un lieu de retour Consignaction est toujours vide. La Ville de Delson assure avoir suggéré d’autres sites, mais a obtenu comme réponse une «fin de non-recevoir». L’AQRCB persiste et signe : le lieu de retour doit prendre place dans ce local, pour lequel elle continue de payer bien qu’il n’y ait aucune activité en cours.

«Nous demeurons ouverts à collaborer et à proposer d’autres solutions si l’Association souhaite poursuivre la discussion», affirme Hélène Gingras, responsable des communications à la Ville de Delson.

La Ville se garde de rendre publics les sites qu’elle avait proposés, «par respect pour l’association et afin de ne pas nuire à de futures discussions».

Cas unique

Rappelons que l’été dernier, l’AQRCB avait signé un bail pour aménager un lieu de retour dans ce petit local situé à quelques pas du Pasquier. Elle affirmait que la Ville lui avait autorisé la clause d’usage pour y opérer, ce que nie la Municipalité. La Ville se disait ouverte à l’arrivée d’un lieu de retour sur son territoire, mais ailleurs.

En novembre, Le Reflet rapportait que la Ville était en attente d’un retour de la part de l’Association, qui avait mandaté une firme d’urbanisme pour se pencher sur la question. Sans donner de précision sur les conclusions rendues par la firme, le porte-parole Jean-François Lefort confirme que l’Association ne change pas d’avis.

«On est toujours à la même place : ils ont leur positon, on a la nôtre. On a toujours le local loué, vide. On doit respecter les engagements pris au départ.»

Selon M. Lefort, les emplacements proposés par la Ville n’étaient pas situés dans des pôles commerciaux, secteurs prisés par l’Association. Elle écarte les parcs industriels, privilégiant des endroits fréquentés par les citoyens.

M. Lefort réitère que cet enjeu vécu à Delson est unique. «Tous les lieux en aménagement ou en construction et les lieux de retour ouverts – on parle d’au moins 200 sites, sécurisés – sont dans des pôles commerciaux. Et on a tous des usages confirmés par les différentes municipalités.»

Le porte-parole déplore surtout que ce sont les citoyens qui écopent. Il souligne néanmoins que le nouveau Consignaction+ à Candiac, de même que celui qui ouvrira à Saint-Constant, contribueront à desservir la population.

Des problèmes de bruit, réglés

L’une des inquiétudes de la Ville à accueillir un lieu de retour au Quartier Delson est la proximité avec des habitations résidentielles, considérant les six étages qui surplombent une partie du petit centre commercial.

Elle s’appuyait notamment sur des enjeux soulevés relatifs au bruit, relevés au lieu de retour de La Prairie, sur le boul. Taschereau.

Les installations ont depuis été insonorisées. «Il n’y a presque plus de bruit. Ce n’est vraiment rien de majeur», indique Daniel Gagnon, associé à la clinique Doyle, voisine immédiate de ce Consignaction.

M. Gagnon confirme qu’avant ces ajustements, le bruit pouvait être dérangeant. Le fracas des contenants de verre déversés d’un bac à l’autre était bien audible dans la clinique. «Ce n’était pas l’idéal. Nous avons des salles d’examen, nous souhaitons une ambiance feutrée, pour que les clients soient détendus», signifie-t-il.

Il avait exprimé ses doléances à l’Association, mais c’est peu de temps après la publication de l’article du Reflet sur le sujet en septembre que des membres de l’Association ont visité le lieu pour constater les problèmes.

S’il reste aujourd’hui de petits irritants, M. Gagnon estime qu’ils font partie des enjeux normaux de cohabitation.

L’arrivée du lieu de retour a entraîné un plus grand va-et-vient de camions, qui génère aussi du bruit. D’avis que ce type d’installation serait plus appropriée dans un parc industriel, M. Gagnon avoue comprendre la position du maire de Delson.

L’autre voisin immédiat du lieu de retour à La Prairie est l’épicerie IGA Extra et on compte une pharmacie à proximité. Ces commerçants n’ont pas retourné l’appel du Journal qui demandait leur avis sur le sujet. Les résidences les plus près demeurent tout de même éloignées.

Le porte-parole de l’AQRCB Jean-François Lefort confirme les ajustements apportés à La Prairie.

Lors de l’entrevue qui s’est tenue au Consignaction+ de Candiac, il a montré au journal la salle où les contenants de plastique et les canettes sont compressées, et les contenants de verre concassés. Le bruit n’était pas un irritant. Il a précisé de plus qu’au Consignaction souhaité à Delson, qui ne serait pas un Consignaction+, rien ne serait concassé sur place.

Installation au Consignaction+, à Candiac (Photo: Le Reflet – Ali Dostie)

«On a des villes où des gens habitent au-dessus d’un lieu de retour, et on n’a pas d’enjeu. Pour Delson, j’ai toujours espoir de trouver une solution, mais ce sera à ce site.»