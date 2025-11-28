Une entrave visant à effectuer des réparations aux joints de dilatation du pont d’étagement de l’autoroute 30 qui passe au-dessus de l’autoroute 10, aura des conséquences allant jusqu’à provoquer d’importants épisodes de congestion cette fin de semaine.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe en ce sens les usagers que les voies de circulation de l’autoroute 30, en direction est à Brossard, seront déviées sur la voie de desserte lors de la période intensive de travaux qui aura lieu du 28 novembre au 1er décembre.

Entraves et gestion de la circulation

Du vendredi 28 novembre à 22 h au lundi 1er décembre à 5 h, on procédera ainsi à la fermeture de l’autoroute 30 en direction est à la hauteur de la sortie no 67, soit celle Montréal (centre-ville)/Sherbrooke.

Les usagers de la route seront dirigés vers la voie de desserte et pourront reprendre l’autoroute 30 avant la bretelle de sortie no 69 (Grande Allée).

Au besoin, il pourrait y avoir des fermetures de nuit de la voie de desserte de l’autoroute 10 en direction ouest à la hauteur de l’autoroute 30, impliquant la fermeture de certaines bretelles. Parmi celles-ci, notons l’autoroute 30 en direction ouest vers autoroute 10 en direction ouest et l’autoroute 10 en direction ouest vers autoroute 30 en direction est.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Une météo capricieuse

Les travaux pourraient être reportés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.