Conduite dangereuse à Saint-Constant : William Lemaire écope de 18 mois de prison

William Lemaire, qui a plaidé coupable de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, le 1er juin au palais de justice de Longueuil.

Au terme de l’emprisonnement, une période de trois ans de probation a été imposée avec un suivi de deux ans par un agent de probation, a tranché le juge Dominique Dudemaine. Il lui est aussi interdit de conduire un véhicule pour une période d’un an.

Parmi les conditions à respecter, Lemaire devra suivre les directives d’un agent de probation en lien avec toute thérapie relativement à un enjeu de consommation.

«Au moment de la sentence, l’accusé a adressé des excuses et exprimé des remords aux deux victimes», indique la procureure Yasmine Yockell.

Rappelons que William Lemaire était le conducteur d’un accident de la route survenu sur la rue Laplante à Saint-Constant, le 23 avril 2022. Sa voiture a fait un capotage avant de prendre feu. Les passagères, d’âge mineur, avaient été blessées. Au moment des faits, Lemaire, résident de Saint-Constant, était âgé de 18 ans.

Son jeune âge, de même que son plaidoyer de culpabilité qui a évité un long procès aux victimes, font partie des facteurs atténuants pris en considération par le juge au moment de prononcer la sentence. Le changement de réseau social de l’accusé a aussi contribué à atténuer la peine.

L’accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans.

La gravité de l’infraction, le fait que Lemaire ait blessé plus d’une personne et qu’il conduisait une personne de moins de 16 ans, ont constitué des facteurs aggravants. Malgré une reprise en main, le risque de récidive est considéré «présent».