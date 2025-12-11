Compte de taxes à Candiac : hausse moyenne de 145 $

Candiac a adopté un budget de 72,5 M$ pour l’année 2026, un exercice financier qui se traduit par une hausse moyenne de 145$ pour les propriétaires d’une résidence unifamiliale moyenne.

Ainsi, pour une résidence évaluée à 853 202$, le compte de taxes s’élèvera à 4 474 $.

Le taux du 100$ d’évaluation fluctue légèrement à la hausse pour atteindre 0,45 sous pour une résidence unifamiliale.

La taxe d’eau augmente de 53$ et celle pour les matières résiduelles est de 1$ plus élevée qu’en 2025.

Ainsi, le compte de taxes subit une hausse moyenne de 3,3%.

La Ville dit avoir planifié son budget selon divers critères, à savoir sa volonté de maintenir un juste équilibre entre la qualité des services municipaux et la capacité de payer des citoyens. Ainsi, la hausse moyenne serait en concordance avec l’Indice des prix à la consommation (IPC) qui se situait à 2,2% en octobre dernier.

«L’ajustement global du compte de taxes, conforme à l’IPC, reflète notre volonté de protéger la capacité de payer des citoyens tout en assurant la qualité et la modernisation de nos infrastructures, a laissé savoir le maire Normand Dyotte le 8 décembre. Notre nouveau programme quinquennal d’immobilisations (PQI) nous permet d’aborder les prochaines années avec une vision plus claire, mieux structurée et résolument tournée vers l’avenir.»

Le budget de 72,5 M$ est en hausse de 5,3 M$ par rapport à l’an dernier.

Plus de 452 M$

Le PQI, adopté pour une première fois à Candiac, permet à la Ville d’améliorer ses prévisions financières et de les arrimer avec la Vision 2033.

Il comporte 452,5 M$ d’investissements prévus pour les cinq prochaines années, dont 26,3 M$ pour l’année à venir.

Projets 2026

Candiac assure que le développement du futur centre-ville Montcalm se poursuit. Les travaux publics s’installeront dans l’Atelier 25, la caserne des pompiers y sera relocalisée et une connexion de la rue Joubert au boulevard Montcalm Nord permettra d’accueillir une future école primaire.

«Ces interventions visent à renforcer l’accessibilité, la vitalité et la cohérence du secteur, soutient la Ville par voie de communiqué. À plus long terme, la création de la Maison du citoyen, de la nouvelle bibliothèque et d’une place publique viendra enrichir ce pôle de vie en développement.»

La prolongation du boulevard de Sardaigne et les travaux liés à la future bretelle d’accès à l’autoroute 15 auront aussi pour effet d’améliorer la fluidité des déplacements et la connexion de ce territoire.

Projets en cours pour 2026

Prolongement du boulevard de Sardaigne

Poursuite du prolongement de l’avenue Joubert

Réaménagement et stabilisation des berges du parc André-J.-Côté

Élaboration du plan de gestion des actifs de l’eau

Plans et devis du parc central du TOD de la gare