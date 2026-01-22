Cette vidéo explique une méthode simple pour enlever la neige accumulée sous les essuie-glaces. Lorsque le véhicule est en fonction, il suffit d’éteindre le moteur à l’aide du bouton poussoir, puis de maintenir le levier des essuie-glaces en position “mist” pendant environ 4 secondes.

Les bras d’essuie-glaces se déplacent alors automatiquement dans une position qui permet de libérer l’espace sous les balais, facilitant le retrait de la neige. Une solution rapide et efficace pour l’hiver.

Ce contenu instructif vous est fourni par vos experts de Brossard Hyundai