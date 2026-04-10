Collision mortelle entre un VUS et une motocyclette à Candiac

Une collision mortelle impliquant un véhicule utilitaire sport (VUS) et une motocyclette est survenue sur le chemin Saint-François-Xavier, à Candiac jeudi après-midi vers 15h10.

À l’arrivée des services d’urgence, des manœuvres de réanimation ont été entreprises sur le motocycliste. Malgré les efforts déployés, son décès a malheureusement été constaté sur place. La victime est un homme dans la soixantaine, originaire de la ville de Québec, selon la Régie intermunicipale de police Roussillon.

La scène a rapidement été sécurisée afin de permettre le travail des enquêteurs. La conductrice du VUS, une femme dans la trentaine, a été arrêtée pour conduite dangereuse ayant causé la mort.

Elle a toutefois été remise en liberté par sommation en attendant la suite des procédures judiciaires.

L’enquête se poursuit afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident.

Le chemin Saint-François-Xavier, qui avait été fermé pendant plusieurs heures, a depuis été rouvert à la circulation.