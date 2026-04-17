Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine : interdit de s’arrêter dans un secteur

Les véhicules ne peuvent plus s’arrêter dans la courbe extérieure du côté ouest de la rue Bourgeoys, sur une distance de 25 mètres de part et d’autre, à proximité du Collège Charles-Lemoyne.

Le conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 14 avril, un règlement modifiant les règles de circulation, de stationnement et de sécurité publique afin d’interdire l’arrêt des véhicules dans cette portion de rue.

Cette décision s’inscrit dans la continuité des démarches amorcées lors de la séance du conseil du 10 mars, alors qu’un avis de motion avait été présenté et qu’un projet de règlement avait été déposé par la conseillère Amélie Côté.

Le conseil avait alors mis en lumière les enjeux de sécurité associés à cette section de la rue, où la configuration des lieux rend l’arrêt de véhicules particulièrement dangereux. Ce sont, pour la plupart, des parents d’élèves du Collège Charles-Lemoyne qui attendent leur enfant.

Adopté sans modification, le règlement est désormais en vigueur.