La Prairie présente un calendrier d’activités variées cet été, tout aussi varié que les Jeudis du Vieux-La Prairie et leurs cinq soirées spectacles.

Dès le 2 juillet, les citoyens sont conviés à entendre en plein air des artistes comme Marie-Denise Pelletier, Andréanne A. Malette, Elton Songs, Rock Story et Classe moyenne.

Ces rendez-vous s’ajoutent aux célébrations de la Fête nationale du 24 juin qui présenteront des jeux pour toute la famille, un spectacle jeunesse, puis la prestation du groupe Paquet d’troubles.

Cinéma, danse et mouvement

Si les jeudis sont musicaux, les mercredis sont animés à La Prairie. Que ce soit avec les activités au crépuscule alors que les citoyens sont invités à danser en silence ou à relever des défis d’un jeu d’évasion.

Toujours les mercredis, de juillet et août, des films seront diffusés en plein air dans les différents parcs de la ville.

Les différentes installations extérieures permettent aussi de se dégourdir, notamment les jeunes de 4 à 12 ans qui ont accès au programme Parc-courir.

«L’été est la période idéale pour se retrouver, tisser des liens et partager de beaux moments, a déclaré le maire Frédéric Galantai. La Ville est fière de permettre aux citoyens de tirer le maximum de la belle saison, en offrant une programmation riche, variée et accessible.»

La programmation complète se trouve en ligne.