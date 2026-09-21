Jean-Philippe Côté-Nadon, Margot Pagé, Rémi Bouchard, ainsi que Katryne Deguire et Florent Lehmann sont les plus récents récipiendaires de l’Ordre de Candiac.

Cette distinction honorifique remise le 9 septembre vise à souligner les parcours, l’engagement et les réalisations de résidents qui ont contribué au rayonnement de la communauté.

«L’Ordre de Candiac nous rappelle que le rayonnement d’une ville se mesure surtout à la force et à la générosité de celles et ceux qui l’habitent, a déclaré le maire Normand Dyotte. Par leur talent, leur persévérance et leur engagement, les lauréats ont touché notre communauté et contribuent, chacun à leur manière, à la rendre plus fière, plus vivante et plus humaine. C’est un immense privilège de célébrer leurs parcours et de leur dire merci au nom des membres du conseil et de toute la population candiacoise.»

Cette distinction est marquée par la signature du livre d’or de la ville et l’installation d’une plaque honorifique, près d’un arbre planté en leur honneur, au parc André-J.-Côté.

Para-athlète d’exception

Jean-Philippe Côté-Nadon fait partie de l’équipe nationale de rugby en fauteuil roulant depuis 2023. Il est aussi un athlète qui excelle avec l’équipe provinciale et les Machines du CIVA.

Le sport adapté a permis à celui qui évoluait au hockey avant un accident qui l’a privé de l’usage de ses jambes de renouer avec l’esprit de compétition et le plaisir du jeu d’équipe.

Jean-Philippe Côté-Nadon (Photo : gracieuseté)

Impliquée pour l’école

Pendant près de 20 ans, Margot Pagé s’est engagée comme commissaire scolaire à ce qui était connue jadis comme la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.

Les agrandissements de l’école Jean-Leman en 2002 et en 2007, ainsi que la construction de l’école Plein-Soleil en 2010 et son agrandissement en 2012 font partie des chantiers majeurs auxquels elle a contribué.

Celle qui est désormais âgée de 90 ans a aussi participé à l’élaboration du plan stratégique, au programme de reconnaissance, aux décisions en matière d’organisation scolaire et aux réflexions liées à la croissance démographique de la Ville.

Margot Pagé (Photo : gracieuseté)

Un golfeur renommée

Rémi Bouchard a développé sa passion pour le golf dès l’âge de 9 ans au Club de sa ville. D’abord cadet, son parcours l’a mené au niveau professionnel où il a évolué avec succès pendant 37 ans.

Son parcours qui l’a mené jusqu’à l’international lui aura permis de gagner plus de 70 victoires, terminer 16 fois parmi le top 10 du Circuit canadien, d’être nommé six fois professionnel de l’année en plus d’inscrire une douzaine de records. Une carrière qui lui a permis d’être intronisé au Temple de la renommée du golf du Québec en 2023.

Rémi Bouchard (Photo : gracieuseté)

Une entreprise réputée

Katryne Deguire, chef pâtissière, et Florent Lehmann, chef boulanger, endossent bien le nom Duo Choc de leur entreprise.

Les compétences acquises au Québec et en Europe leur ont permis de se distinguer à travers divers concours que ce soit le meilleur artisan boulanger utilisant des produits biologiques, le Mondial des Arts sucrés en 2018, la Coupe du Canada de la boulangerie ou le Mondial du pain 2025. Ils participeront d’ailleurs à nouveau à ce concours l’an prochain.

Katryne Deguire et Florent Lehmann de Duo Choc. (Photo : gracieuseté)