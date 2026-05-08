De passage à Mercier vendredi matin pour annoncer l’ajout d’heures de soins à domicile dans la province, la première ministre du Québec et députée de Sanguinet Christine Fréchette a confirmé à Gravité Média que c’est dans cette circonscription qu’elle tentera de se faire réélire avec les couleurs de la Coalition avenir Québec aux élections cet automne.

Depuis qu’elle s’est lancée dans la course à la chefferie de la CAQ, Mme Fréchette s’est rendue à plusieurs reprises à Trois-Rivières, sa ville natale, pour y faire des annonces.

Elle a lancé sa campagne à la chefferie à cet endroit et y a fait son premier bain de foule comme cheffe de la CAQ par la suite, ce qui pouvait laisser croire qu’elle opterait pour cette région au scrutin d’octobre.

Elle a d’ailleurs fait un lapsus lors de l’annonce ce matin à Mercier en parlant de la Mauricie alors qu’elle faisait plutôt référence à la Montérégie. «C’est la Mauricienne qui revient», a-t-elle ajouté à la blague.

Sans hésiter, elle a toutefois confirmé qu’elle sera candidate à nouveau dans Sanguinet, lorsque questionnée sur le sujet.

Christine Fréchette a été élue députée dans la région en 2022. Elle l’avait emporté avec 48% des voix dans la circonscription formée de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Saint-Rémi.

Lutte entre Fréchette et Therrien

Hier, l’ancien député de Sanguinet Alain Therrien a annoncé qu’il sollicitera l’investiture du Parti québécois dans cette même circonscription. Il a critiqué sévèrement le travail de Mme Fréchette dans la région.

« Mme McCann [Danielle McCann, députée de 2018 à 2022] a quand même fait avancer quelques dossiers. Mais Mme Fréchette, c’est une absence totale. Moi, j’étais député à Ottawa en même temps qu’elle était ici, et je le constatais », a exprimé M. Therrien.

«Il essaie de commencer la campagne électorale dès sa nomination, a mentionné Mme Fréchette lorsqu’invitée à réagir à ces propos. J’ai fait énormément dans le comté, dans la région et je continuerai à le faire». Questionnée sur des exemples de dossiers sur lesquels elle a travaillé, Mme Fréchette a cité celui des bassins versants et de la transformation de la route 132.

En mars, le maire de Delson Christian Ouellette a lancé une démarche pour faire progresser la transformation de la route 132 puisqu’il est las d’attendre des gestes concrets du gouvernement du Québec.

La députée dit avoir travaillé aussi sur plusieurs projets de développements d’école, notamment à Saint-Mathieu et Saint-Rémi et a aussi fait référence au soutien du gouvernement pour la mise à niveau de l’église de Saint-Mathieu. La subvention provinciale de plus de 500 000$ avait été annoncée en 2020 avant l’élection de Mme Fréchette. L’église a été la proie des flammes le 20 février. La municipalité a toujours l’intention de la reconstruire.