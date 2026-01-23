Christine Fréchette a l’intention de succéder à François Legault

La députée de Sanguinet, Christine Fréchette, confirmera dimanche qu’elle sera candidate à la chefferie de la Coalition avenir Québec.

L’information a fuité dans les médias nationaux, alors qu’elle a annoncé la tenue d’un point de presse dans sa ville natale de Trois-Rivières ce dimanche matin.

Le nom de l’actuelle ministre de l’Économie avait rapidement été évoqué après la démission de François Legault le 14 janvier.

Parmi les candidats pressentis, Mme Fréchette est celle qui obtient le plus d’appuis dans le parti. Ian Lafrenière, Benoît Charette et Gilles Bélanger, tous ministres, ont déjà indiqué se ranger derrière elle.

Députée depuis 2022

Âgée de 55 ans, Christine Fréchette a été élue sous la bannière de la CAQ le 3 octobre 2022 dans la circonscription de Sanguinet.

Comme politicienne, elle a occupé les fonctions de ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration avant de se voir confier le portefeuille de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Avant de se lancer en politique, elle a été présidente et directrice générale de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.

Avant de s’afficher avec la CAQ, elle a fait partie du cabinet du ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce intérieur, Jean-François Lisée qui représentait le Parti québécois.