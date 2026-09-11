On compare souvent les traiteurs sur leur menu et leur prix au couvert. Ces deux éléments comptent, mais ils arrivent en fin de course. Un service qui excelle dans un mariage de cent cinquante personnes peut mal convenir à une réunion d’affaires de vingt cadres, et l’inverse est tout aussi vrai. Le vrai point de départ, c’est la nature de l’événement et le rôle que la nourriture doit y jouer.

Le type d’événement dicte le type de service

Un buffet, un service aux tables et des bouchées passées en salle demandent trois organisations complètement différentes. Quand on cherche un traiteur à Québec, la première question à poser porte donc sur le format de service plutôt que sur les plats. Un fournisseur habitué au service assis mobilise du personnel en salle, du matériel et un échéancier serré que le buffet ne réclame pas.

Le mariage, une logistique à part

Ici, la nourriture s’insère dans une séquence rigide: cocktail, photos, entrée, discours, plat principal. Le traiteur doit savoir attendre vingt minutes sans que rien ne refroidisse. L’expérience compte plus que la créativité du menu, et les références de mariages comparables au vôtre valent mieux qu’une dégustation impressionnante.

Les événements d’entreprise

En contexte professionnel, la contrainte principale est l’horaire. Une pause de trente minutes ne pardonne aucun retard, et les gens doivent pouvoir manger debout en discutant. Les formats individuels, les boîtes-repas et les bouchées se prêtent mieux à ce cadre qu’un buffet chaud, qui crée une file et mange la moitié du temps disponible.

Les réceptions familiales et commémoratives

Ces réceptions se planifient parfois en quarante-huit heures et rassemblent des invités de tous les âges. La discrétion du personnel et la simplicité du service comptent alors autant que la cuisine. Un traiteur habitué à ce type de rassemblement sait arriver tôt, s’installer sans bruit et gérer un nombre d’invités qui varie jusqu’à la dernière minute.

Les allergies et restrictions alimentaires

Demandez comment le fournisseur gère les allergies plutôt que s’il les gère. La bonne réponse inclut une cuisine séparée pour les plats sans allergène, un étiquetage clair sur place et une personne responsable au moment du service. Une simple mention dans le contrat ne protège personne le jour de l’événement.

Le cocktail dînatoire, un exercice sous-estimé

Nourrir cent personnes debout sans qu’elles aient l’impression d’avoir grignoté demande un calcul précis: environ douze bouchées par invité sur deux heures, réparties entre chaud, froid et sucré. Un traiteur qui propose six bouchées par personne pour un souper complet n’a pas compris le mandat, et vos invités chercheront un restaurant en repartant.

Les questions à poser avant de signer

Qui sera sur place le jour même, combien de personnes en cuisine et en salle, ce qui arrive si le nombre d’invités change de dix pour cent, et ce qui est inclus dans le prix au couvert. Les réponses vagues sur ces quatre points annoncent presque toujours des frais supplémentaires ou une équipe réduite.

Le budget et ce qu’il couvre réellement

Le prix par personne cache souvent la vaisselle, le transport, le personnel de service et les frais de dernière heure. Demandez une soumission détaillée ligne par ligne, puis comparez les fournisseurs sur le total livré. Un menu à trois dollars de moins par couvert coûte parfois plus cher une fois tout additionné.