À seulement 14 ans, Kassia Thibert a déjà accompli ce dont plusieurs athlètes rêvent. La résidente de Saint-Constant a contribué à la conquête d’un deuxième titre consécutif au Summit, l’une des plus importantes compétitions de cheerleading au monde, disputée en mai dernier à Orlando, en Floride.

Membre de l’équipe Outblast du club Flames All Stars de Longueuil, Kassia et ses coéquipières ont remporté les grands honneurs dans la catégorie U18 niveau 3 grâce à une performance presque parfaite, couronnée par un impressionnant score de 99 %.

« On allait là pour gagner et on l’a fait », résume la jeune athlète.

Le cheerleading est un sport qui combine danse, acrobaties, pyramides humaines et sauts dans une routine de deux minutes trente. Pour atteindre ce niveau d’excellence, les 22 membres de l’équipe, âgées de 14 à 18 ans, s’entraînent environ six heures par semaine sous la supervision des entraîneuses Amélie Cournoyer et Lauryanne Roy.

Cette victoire avait une saveur particulière pour Kassia, qui en était à sa première saison dans ce niveau chez les Flames All Stars.

«L’an dernier, j’étais dans un autre niveau. Remporter le Summit dès ma première saison avec ce groupe, c’est vraiment spécial », confie-t-elle.

Une invitation gagnée sur le terrain

Avant de se rendre à Orlando, les athlètes ont dû se distinguer lors de la compétition FTP Feel The Power East, à Brampton, en Ontario. Leur performance leur a permis d’obtenir une invitation au Summit.

Cette invitation représente une reconnaissance importante dans le milieu du cheerleading. Les frais d’inscription à la compétition sont alors assumés par l’organisation, même si les familles doivent toujours couvrir les coûts du transport et du séjour.

Un départ mouvementé

Le voyage vers la Floride a toutefois commencé de façon inattendue.

« Nous avions embarqué dans l’avion le dimanche soir, mais l’appareil a dû revenir à son point de départ à cause d’un problème technique », raconte Kassia. « On était stressés parce qu’on ne savait pas quand on pourrait repartir. Finalement, tout le monde a été réparti dans différents vols. »

L’équipe est arrivée à Orlando dans la nuit de lundi à mardi, quelques heures seulement avant sa première séance d’entraînement.

« Elles ont pratiqué en plein soleil dans les installations sportives de la Floride. Ce sont des conditions auxquelles elles ne sont pas habituées au Québec », souligne Nathalie Piché, mère de Kassia et accompagnatrice pendant le voyage.

Une aventure humaine

Durant leur séjour, les athlètes logeaient dans des condos attribués par le club. Pour Kassia, cette proximité a renforcé l’esprit d’équipe.

« Être avec les filles de mon équipe toute la semaine, ça nous a rapprochées. On se motivait les unes les autres et on soupait ensemble chaque soir. Ça a vraiment contribué à notre cohésion », raconte-t-elle.

Les mères accompagnatrices veillaient également au bien-être des jeunes athlètes.

« Notre rôle était de nous assurer qu’elles respectaient leur horaire, qu’elles mangeaient bien, qu’elles buvaient suffisamment d’eau et qu’elles soient prêtes pour les entraînements et la compétition », explique Nathalie Piché.

Le stress avant le verdict

Le jour de la compétition, la nervosité était bien présente.

« J’étais vraiment stressée », admet Kassia.

Lorsque les résultats ont commencé à être dévoilés, les émotions ont rapidement grimpé.

« On savait qu’on était dans le top 3. Quand la troisième position a été annoncée, ça devenait de plus en plus stressant. L’équipe qui a terminé deuxième nous avait battues lors de la première journée. On savait que ce serait serré », se souvient-elle.

Quelques instants plus tard, Outblast était officiellement sacrée championne. Les athlètes ont alors reçu la célèbre bague du Summit, symbole de leur première place.

En dehors des gymnases, Kassia poursuit sa scolarité à l’école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant, où elle est inscrite au profil VIES (Volet Implication-Études-Sports).

Le programme favorise l’équilibre entre la réussite scolaire, la pratique sportive et l’engagement dans la communauté. Chaque année, seulement 56 élèves sont admis au profil dès leur entrée au secondaire.

De nouveaux objectifs

Même après cette victoire mondiale, Kassia regarde déjà vers l’avenir.

« J’aimerais retourner gagner le Summit, mais aussi participer un jour aux Worlds. C’est un niveau encore plus élevé et ce serait vraiment un grand objectif pour moi », affirme-t-elle.

À seulement 14 ans, la jeune athlète de Saint-Constant a déjà inscrit son nom parmi les championnes du Summit. Une expérience qu’elle n’est pas près d’oublier.