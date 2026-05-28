Château d’eau à Saint-Constant: La transformation en attrait touristique se poursuit

Le projet de mise en valeur du Château d’eau de Saint-Constant, situé à l’intersection de la montée Lasaline et de la rue Champagne, franchit une nouvelle étape.

La Ville a récemment octroyé un contrat de 913 936,82 $ à la firme BC2 Architecture Inc. pour la conception, la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux liés à l’aménagement du futur site touristique.

Le Château d’eau désaffecté sera transformé en un centre d’interprétation culturel et historique consacré à l’histoire du réservoir et à l’énergie éolienne.

Annoncé pour la première fois en 2021, le projet vise à redonner vie à cette infrastructure emblématique de la municipalité. À l’époque, la ville avait obtenu une contribution financière de 120 000 $ du ministère de la Culture et des Communications en plus d’une précédente subvention de 2,3 millions de dollars des gouvernements provincial et fédéral.

Une exposition permanente y sera aménagée afin de faire découvrir aux citoyens et aux visiteurs le fonctionnement du Château d’eau ainsi que les principes de la production d’énergie éolienne.

La Ville souhaite offrir une expérience interactive mettant en valeur le patrimoine industriel local tout en sensibilisant le public aux enjeux énergétiques et environnementaux.