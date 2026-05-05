Changements climatiques: Sainte-Catherine mise sur la préparation citoyenne face aux urgences

À l’occasion de la Semaine de la sécurité publique, qui se tient du 3 au 9 mai, la Ville de Sainte-Catherine donne le coup d’envoi à une nouvelle campagne de sensibilisation intitulée En cas d’urgence, c’est dans le sac.

L’initiative vise à inciter les citoyens à se préparer afin de pouvoir subvenir à leurs besoins pendant les 72 premières heures suivant une situation d’urgence.

La municipalité insiste sur l’importance de l’autonomie individuelle dans un contexte d’événements météorologiques récurrents, en lien avec les changements climatiques.

« La préparation citoyenne aux situations d’urgence est essentielle, surtout dans un contexte où les changements climatiques entraînent une augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements météorologiques extrêmes », souligne le maire Sylvain Bouchard.

Concrètement, la Ville recommande de rassembler sept éléments essentiels dans un sac ou un contenant facilement accessible.

Cette trousse devrait comprendre de l’eau potable (six litres par personne), des denrées non périssables pour au moins trois jours, un ouvre-boîte manuel, une radio à piles avec des batteries de rechange, une lampe de poche ou frontale, un briquet ou des allumettes accompagnés de chandelles, ainsi qu’une trousse de premiers soins.

La municipalité rappelle également l’importance de vérifier le contenu de cette trousse au moins une fois par année afin de remplacer les éléments périmés.

Crues récurrentes à Sainte-Catherine

La Ville de Sainte-Catherine est régulièrement confrontée à des épisodes d’inondations causés par des pluies torrentielles.

En mars dernier, des équipes municipales ont d’ailleurs été déployées pour surveiller en continu la rivière Saint-Régis, dont le niveau avait connu une hausse significative.

Au même moment, la Ville annonçait le lancement prochain d’une étude visant à évaluer la performance de ses infrastructures de protection contre les inondations.

Toutefois, les autorités municipales se voulaient rassurantes. Les installations actuelles sont jugées suffisamment solides pour faire face à des crues récurrentes.