Le président-directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon (CCIGR), David Bergeron, compte parmi les finalistes au prestigieux Prix Leader de l’année – Prix Jean-Paul Létourneau, décerné lors du Gala des chambres de commerce de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Ce gala annuel se tiendra le 9 juin prochain à l’Hôtel Castel, à Granby. Plus de 200 personnes du milieu des affaires québécois y sont attendus afin de souligner le travail des chambres de commerce ou des personnes actives au sein du réseau des chambres qui se sont démarquées par des réalisations exceptionnelles au cours de l’année précédente.

Le Prix Leader de l’année – Prix Jean-Paul Létourneau reconnaît pour sa part l’engagement exceptionnel d’un dirigeant ou d’une dirigeante au sein de sa chambre de commerce, ainsi que sa contribution significative au dynamisme, au rayonnement et à la vitalité du réseau des chambres de commerce du Québec.

Pour la présidente de la Chambre de commerce, Julie Voyer, « cette nomination témoigne du travail remarquable accompli par David au cours des dernières années. Son leadership humain, sa vision et son engagement envers la communauté d’affaires du Roussillon ont permis à la CCIGR de se développer, d’innover et de renforcer son impact régional .»

Cette année, la personne lauréate du Prix Leadership — Jean-Paul Létourneau sera également automatiquement éligible au prix Executive of the Year de l’Association des cadres des chambres du Canada, une reconnaissance pancanadienne soulignant un leadership exceptionnel et un engagement communautaire exemplaire.

« Je suis honoré de cette nomination et fier de représenter la CCIGR au sein du réseau québécois et canadien, mentionne David Bergeron. Cette reconnaissance reflète le travail collectif de toute notre équipe et de nos membres, qui contribuent chaque jour à la vitalité économique de notre région. »

Rappelons que la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon tiendra bientôt son Cocktail de la présidente, soit le 22 avril prochain au centre de golf intérieur Veston Vert à Sainte‑Martine, dans une formule 5 à 7. Les passionnés pourront d’ailleurs prolonger l’expérience avec un 18 trous, sur réservation auprès du Veston Vert après 19h.