Au terme de trois ans et d’investissements de 126 M$, l’usine CertainTeed Gypse à Sainte-Catherine a achevé son projet d’expansion et de mise à niveau durable. La première usine de panneaux de gypse zéro carbone en Amérique du Nord et la plus grande au monde a été inaugurée le 26 septembre.

L’installation qui fonctionnait autrefois au gaz est dorénavant alimentée par à l’électricité. Cette transformation a réduit jusqu’à 30 % de la consommation d’énergie.

La nouvelle catégorie de panneaux de gypse Infinaé, dont les produits BasCarbone, contient jusqu’à 60% de carbone incorporé en moins.

Par ce projet, 80% de l’équipement de l’usine a été modernisé. Les brûleurs au gaz naturel ont été remplacés par des éléments chauffants électriques, des systèmes de récupération de la chaleur et d’amélioration de l’isolation des équipements ont été installés, et des compteurs et un système de gestion de l’énergie en temps réel et intelligents ont été intégrés.

44 000 tonnes, c’est la réduction annuelle de CO 2 que permet la transformation de l’usine.

Saint-Gobain Canada, dont CertainTeed est une filiale, entend augmenter prochainement le contenu recyclé en utilisant des déchets pré- et post-consommation et réduire le transport entrant de roches de gypse naturel.

«Le projet d’électrification ambitieux que nous venons de réaliser au Canada est un exemple tangible et significatif de l’engagement de Saint-Gobain à véritablement faire du monde une maison plus belle et plus durable, a affirmé Jean-Claude Lasserre, PDG, Saint-Gobain Canada. Nous avons également pu augmenter notre capacité de production pour aider à relever l’un des défis les plus pressants du Canada, à savoir la pénurie de logements.»

Cette expansion et mise à niveau a augmenté la capacité de production jusqu’à 40 % de l’usine CertainTeed.

Le projet a été réalisé en partenariat avec Québec et Hydro-Québec. L’usine a reçu une subvention de 40 M$ du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Julien Perrier, VP, Fabrication, Saint-Gobain Canada; Nathalie Provost, secrétaire d’État à la Nature; Jacques Ramsay, député de La Prairie-Atateken; Marie Lapierre, consule générale de France à Montréal; Jean-Claude Lasserre, PDG, Saint-Gobain Canada; Mark Rayfield, président et PDG, Saint-Gobain Amérique du Nord; Caroline De Vit, directrice principale développement des affaires et performance, Hydro-Québec Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine; Damien Clément, chef d’usine, CertainTeed Sainte-Catherine. (Photo : gracieuseté)