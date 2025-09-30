L’imposant chantier de construction en bordure de la route 132 à Kahnawake avance. Cet immeuble qui abritera un théâtre, un musée et une école linguistique devrait accueillir ses premiers visiteurs au printemps 2026. Avec un budget de 55,5 M$, il s’agit du plus grand projet culturel jamais réalisé dans la communauté mohawk.

Le Journal a eu l’occasion de visiter le chantier de construction le 23 septembre, où les travailleurs sont encore à l’œuvre un peu partout sur le site. Une section du bâtiment sera consacrée à un musée qui mettra en valeur des artefacts mohawks et qui racontera l’histoire de la nation autochtone. À ce jour, une exposition permanente est accessible dans les locaux actuels du centre culturel et linguistique de Kahnawake, mais l’espace est restreint. D’ailleurs c’est pour cette raison, que seule une «infime partie» de la collection d’artefacts est exposée actuellement.

Le nouveau bâtiment sera muni d’une salle à température contrôlée pour entreposer convenablement les artefacts et en rapatrier davantage. Les artefacts liés à l’histoire de Kahnawake sont répartis «partout dans le monde», mentionne Kimberly Cross, agente de développement du tourisme à Kahnawake.

L’immeuble en construction le long de la route 132 à Kahnawake. (Photo : Le Soleil – Valérie Lessard)

Tourisme Kahnawake travaille depuis plusieurs années à augmenter l’offre sur son territoire. Qu’est-ce que les touristes recherchent généralement ? «Beaucoup de gens nous demandent de voir quelque chose de ‘’typiquement indien’’, mais ce qu’on essaie de créer, c’est quelque chose d’authentique qui montre qui nous sommes et non pas en faire un spectacle», explique Mme Cross. Les expositions présentées en langue mohawk et en anglais et un audioguide en français sera disponible.

Revitaliser la langue

Une autre partie du centre des arts et de culture de Kahnawake servira au centre culturel et linguistique, qui se trouve actuellement dans des locaux vétustes et trop petits. L’objectif est de revitaliser davantage la langue mohawk à travers des cours. Les nouveaux locaux pourront, par exemple, accueillir des cours de cuisine, ce qui permet aux étudiants de pratiquer la langue dans leur quotidien pour mieux l’assimiler, mentionne Mme Cross. Le centre culturel et linguistique travaille depuis 1978 à la protection et la langue maternelle de la communauté.

La salle de spectacle permettra également au Théâtre de l’île de la tortue de présenter des spectacles dans des conditions nettement supérieures qu’en ce moment.

Jusqu’à maintenant, le projet financé à 91 % avec 51 M$ amassés soit grâce à des donateurs ou du financement public. Le gouvernement du Canada contribue à une hauteur de 16 M$, celui du Québec 11 M$. Une campagne de financement majeure a été lancée pour amasser les quelques 4,5 M$ manquants.