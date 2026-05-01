La sécurisation de l’édifice du 85, Jogues à Sainte-Catherine a dû être arrêtée abruptement sous peine de barricader définitivement les biens des locataires. C’est ce qu’affirme les Offices d’habitation du Bassin Chambly et Roussillon (OHBCR) pour justifier la présence de déménageurs sur place, le 27 avril.

La situation a été qualifiée de force majeure par Catherine Fontaine, directrice générale des OHBCR.

Les biens et effets de six logements, ceux situés à l’arrière du bâtiment, ont été pris en charge par les déménageurs.

«Ils ont été contactés dès que nous avons obtenu l’information à l’effet que l’entrepreneur devait arrêter le processus d’étaiement sous peine de barricader définitivement les biens des gens dans les logements, a laissé savoir Mme Fontaine. L’entreprise de déménagement s’est montrée exceptionnelle en modifiant son horaire pour que les gens puissent récupérer leurs biens.»

Contrairement à ce que des locataires ont affirmé au <@Ri>Reflet<@$p>, Mme Fontaine assure que tous les anciens locataires étaient informés que les déménageurs prendraient en charge le déménagement, mais aussi l’empaquetage des effets personnels. Une pratique autorisée par l’ingénieur en structure.

Une mobilisation s’est mise en place à compter du 24 avril. L’entreprise retenue pour le déménagement a modifié son horaire pour que les gens puissent récupérer leurs biens, ajoute Mme Fontaine.

«Dès la confirmation qu’une équipe d’emballage était disponible, les anciens locataires ont été contactés pour leur réexpliquer le processus, indique-t-elle. Depuis le départ, tous les intervenants au dossier savent que seuls les professionnels auront accès au bâtiment.»

Avenir incertain

Un mandant temporaire d’étaiement a été donné à un entrepreneur.

Néanmoins, l’édifice de 15 appartements, qui appartient aux Habitations Rive Sainte-Catherine, dispose d’un futur inconnu.

Questionnées à savoir si le retour de locataires est plausible, Mme Fontaine n’avait pas de réponse précise. «Nous ne pouvons pas nous prononcer sur les aspects futurs, a-t-elle dit. De notre côté, nous avons pour mandat actuel l’étaiement et la récupération des biens des anciens résidents.»