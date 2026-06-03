Une voiture a percuté la devanture du commerce Groupe Nettoyeur A Sec situé au 215, boulevard Jean-Leman, à Candiac, le mardi 3 juin en après-midi.

Selon les informations fournies par la Régie de police intermunicipale Roussillon, l’accident est survenu vers 13 h 30. Pour une raison qui demeure inconnue, une Toyota Prius a foncé dans la façade du bâtiment.

Par mesure préventive, le commerce visé ainsi que l’ensemble de l’immeuble ont été évacués. Les bureaux de Gravité Média, qui se trouvent également dans l’édifice, ont notamment dû être évacués.

Aucune personne à l’intérieur du bâtiment n’a été blessée. La conductrice du véhicule, une septuagénaire de Candiac, ainsi que son passager dans la trentaine, n’ont subi aucune blessure apparente.

Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’événement.

Au moment d’écrire ces lignes, les policiers et les paramédics étaient toujours sur place afin d’évaluer la situation et de poursuivre leur enquête sur les circonstances de l’accident.