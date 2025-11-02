Le conseiller sortant Jean-Michel Roy, de la formation Action Candiac – Équipe Normand Dyotte, a été élu le 2 novembre. Il a ainsi rejoint au conseil municipal ses collègues déjà tous élus sans opposition il y a un mois.

M. Roy, élu pour la première fois en 2017, l’a emporté sur son adversaire, le candidat indépendant Francis Martin, dans le district 4 Fouquet.

D’après Élections Québec, le conseiller sortant a obtenu la faveur des électeurs par une majorité de 77 voix, soit 55,97% des votes contre 44,03% pour M. Martin.

Le taux de participation est de 30,43%, alors que 647 électeurs sur 2 126 inscrits ont fait leur choix.

