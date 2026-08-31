La route 132 sera fermée en direction est, entre l’avenue Fouquet et l’autoroute 930 à Candiac, le 31 août, le 1er et le 2 septembre, de 21h30 à 5 h. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) effectuera des travaux d’asphaltage.
Cette entrave implique aussi la fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 15, en direction sud, à la route 132, en direction est.
De plus, la bretelle menant de la voie de desserte de la route 132, en direction est, à la route 132, entre le chemin Saint-François-Xavier et la voie ferrée, sera aussi fermée à la circulation.
Une autre fermeture s’ajoutera le 3 septembre, de 21 h 30 à 5 h. Durant cette période, la route 132 ne sera pas accessible à la circulation en direction ouest, entre l’autoroute 930 et l’avenue Fouquet. La bretelle menant de l’autoroute 15, en direction nord, à l’autoroute 930, en direction ouest, sera aussi fermée.
«Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire», avise le Ministère.