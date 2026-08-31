Candiac : fermetures de nuit de la route 132

Ali Dostie Chef régionale de contenu et chef de contenu Le Courrier du Sud

La route 132 sera fermée en direction est, entre l’avenue Fouquet et l’autoroute 930 à Candiac, le 31 août, le 1er et le 2 septembre, de 21h30 à 5 h. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) effectuera des travaux d’asphaltage.

Cette entrave implique aussi la fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 15, en direction sud, à la route 132, en direction est.

De plus, la bretelle menant de la voie de desserte de la route 132, en direction est, à la route 132, entre le chemin Saint-François-Xavier et la voie ferrée, sera aussi fermée à la circulation.

Une autre fermeture s’ajoutera le 3 septembre, de 21 h 30 à 5 h. Durant cette période, la route 132 ne sera pas accessible à la circulation en direction ouest, entre l’autoroute 930 et l’avenue Fouquet. La bretelle menant de l’autoroute 15, en direction nord, à l’autoroute 930, en direction ouest, sera aussi fermée.

«Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire», avise le Ministère.