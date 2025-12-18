L’écocentre de Candiac, situé sur le boulevard Montcalm Nord, fermera définitivement ses portes à compter du 21 décembre, en prévision de la construction de la nouvelle école primaire de Candiac.

Dans un communiqué, la Ville de Candiac mentionne qu’elle a conclu une entente avec la Ville de La Prairie, pour permettre aux Candiacois d’utiliser l’écocentre de La Prairie, situé au 1100, chemin Saint-Josée, et ce, à compter du 3 janvier prochain. Les citoyens pourront y déposer leurs matières résiduelles selon les modalités, horaires et règles propres à cet écocentre.

Candiac relocalisera également ses conteneurs destinés aux résidus domestiques dangereux (RDD) à l’écocentre de La Prairie, ce qui permettra d’élargir l’offre de matières acceptées sur ce site et de mieux répondre aux besoins de la population des deux villes.

Pendant la période transitoire, la Ville mettra également à la disposition des citoyens des conteneurs de matières recyclables à l’entrée des travaux publics, à l’extérieur du site fermé de l’écocentre. Cette mesure temporaire, en vigueur du 23 décembre 2025 au 5 janvier 2026, vise à compenser le changement de fréquence de la collecte du recyclage (aux 2 semaines depuis décembre) et à répondre à la forte demande en dépôts de cartons durant la période des Fêtes.

« La fermeture de l’écocentre constitue une étape déterminante pour mettre en place les nouvelles infrastructures dont notre communauté a besoin. Le prolongement de l’avenue Joubert et la construction de la future école primaire jetteront les bases d’un milieu de vie moderne, sécuritaire et tourné vers l’avenir, qui profitera à des générations de petits Candiacois. Nous accompagnerons les citoyens tout au long de cette transition », souligne le maire Normand Dyotte.

Nouvelle école

La fermeture de l’écocentre permettra la réalisation des travaux préparatoires à la construction de la nouvelle école primaire de Candiac comptant 26 classes. Ce projet mené en collaboration avec le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) viendra répondre aux besoins croissants des familles et de la communauté dans le secteur.

Cette nouvelle école remplacera éventuellement l’école Saint-Marc située tout près, devenue trop vétuste pour faire l’objet d’une réfection majeure. D’après le Centre de services scolaire, l’école Saint-Marc pourra servir «encore quelques années» seulement, mais «sa configuration et sa capacité limitent le développement à moyen et long terme».

Les travaux à venir incluent notamment le prolongement de l’avenue Joubert, qui traversera une portion du site actuellement occupée par l’écocentre et rend essentielle la libération complète du terrain. Le chantier de construction de la nouvelle école devrait être entrepris au printemps et devraient être complétés pour la rentrée 2028.