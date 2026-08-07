Candiac en musique : les derniers mille de la tournée de Sara Dufour

L’autrice-compositrice-interprète Sara Dufour entame les derniers mille de sa tournée de festivals Smile dans face 3.0. Gravité a eu l’occasion de jaser avec elle alors qu’elle était sur la route en direction de la Rive-Sud de Montréal où elle présentera trois spectacles dans la prochaine semaine et demie : à Candiac en musique le 8 août, au Festival de la Grillade de Saint-Zotique le 14 août et au Festival Rivéo à Châteauguay le lendemain.

«J’ai jamais fait ça de ma vie, des spectacles aussi proches, mais tous ces gens-là sont au courant», lance en riant Sara Dufour. Sa tournée Smile dans face a débuté en 2024 et au terme de cet été, elle aura performé dans plus de 70 festivals répartis dans 62 villes différentes.

Cet été, elle ne comptait cependant que 18 dates à son calendrier. «C’est vraiment smooth comparé aux années passées, mais ça fait en sorte j’ai hâte à chaque fois d’aller en spectacle. Je savoure chaque instant puisque je sais que ça se termine bientôt», exprime-t-elle.

Nostalgique ? Pas vraiment, dit-elle. «Je suis en harmonie avec les fins et je suis en harmonie avec les débuts […]. Je veux continuer d’avancer, je veux continuer de grandir», explique-t-elle.

L’énergie des festivals vs les salles

Son spectacle présenté en festival se veut léger, dynamique. «C’est jamais pareil. Je suis quelqu’un de spontané et je me nourris beaucoup du public. Pour moi c’est donnant-donnant, ce qui fait en sorte que d’un spectacle à l’autre ça peut changer», souligne l’autrice-compositrice-interprète.

«C’est un spectacle qui donne envie d’être de bonne humeur aussi et qui s’adresse à tout le monde», ajoute-t-elle.

Questionnée si elle préfère les spectacles en salle ou ceux en festival, Sara Dufour est d’avis que pour apprécier un artiste «dans toutes ses palettes», il faut vivre les deux expériences.

«En festival, il y a quelque chose de plus, mais en même temps, des fois, les gens ont un hot-dog dans la main, la poussette dans l’autre; il se passe ben des affaires. Ce n’est pas une écoute constante à 100 % versus en salle où, bien souvent on pourrait entendre une mouche voler», illustre-t-elle.

Un album cet automne

Après sa tournée estivale, son automne sera occupé puisqu’elle sort un nouvel album le 18 septembre, jour de son anniversaire. Le titre de l’album demeure secret pour l’instant, dit-elle, puisqu’il dévoilera beaucoup de choses.

Ce nouveau disque a une place importante dans le cœur de l’artiste. «La démarche est aussi importante sinon plus que les chansons dans le prochain album», affirme-t-elle. Elle l’a enregistré chez elle, au Lac-Saint-Jean, avec les musiciens qui la suivent en tournée.

«J’ai sorti mon ski-doo puis mon quatre roues du garage, j’ai viré mon garage en studio et mon salon en régie. On a passé des filages par les fenêtres, entre la maison et le garage !»

L’artiste voulait présenter quelque chose de sincère. Elle a invité ses musiciens et leurs familles à passer du temps au Lac pour l’enregistrement. «Je voulais créer un rassemblement parce que souvent, on est en tournée ensemble, mais on n’a pas beaucoup le temps de se voir parce que ça va vite, les sound check, les soupers, la préparation», mentionne-t-elle.

«J’ai l’impression de m’ancrer encore plus dans mes racines avec cet album.»

Avant d’entendre son nouveau matériel, ce sera possible de la voir performer à la scène Cascades du parc André-J.C.-Côté dès 20 h le 8 août à Candiac en musique, le 14 août, à 19 h 30 au Festival de la Grillade de Saint-Zotique et le 15 août, à 20h30 sur la scène CMP dans le parc du 350e CMP à Châteauguay dans le cadre du Festival Rivéo. Les spectacles de Candiac et Châteauguay sont gratuits. Il faut se procurer des billets pour celui de Saint-Zotique.