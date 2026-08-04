Les citoyens de Candiac peuvent désormais profiter d’une nouvelle activité au parc de Sardaigne grâce à l’installation de balançoires interactives.

Cette initiative transforme les balançoires déjà en place en une expérience ludique où les mouvements des utilisateurs déclenchent de la musique ou des histoires.

Pour participer, les visiteurs n’ont qu’à balayer le code QR installé sur le site, télécharger gratuitement l’application Atracktiv sur l’App Store ou Google Play, puis lancer l’expérience sur leur téléphone intelligent. Chaque élan de la balançoire active alors un univers sonore, offrant une activité qui peut se vivre seul ou à deux.

Cette nouveauté s’inscrit dans la volonté de la Ville de proposer des activités accessibles à tous et d’animer davantage ses espaces verts.

Depuis plusieurs années, Candiac met également la musique à l’honneur dans ses espaces publics avec des pianos accessibles gratuitement durant la saison estivale.

Ceux-ci sont installés à l’entrée du Complexe Roméo-V.-Patenaude (135, chemin Haendel), à la gloriette de bois du parc André-J.-Côté (112, boulevard Marie-Victorin) ainsi qu’au jardin de la bibliothèque (59, chemin Haendel). Les installations sont accessibles tous les jours, de juin jusqu’à la fin septembre, entre 9 h et 20 h.

Les citoyens peuvent aussi utiliser les vélos musicaux installés devant l’hôtel de ville, au 100, boulevard Montcalm Nord. En balayant le code QR, les utilisateurs choisissent une chanson à partir de leur téléphone, puis la musique se met en marche au rythme du pédalage. Les vélos demeurent en service tout l’été, jusqu’au mois d’octobre.