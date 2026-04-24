Fuite de gaz à Candiac : plus de 6 000 adresses privées d’électricité

Une fuite de gaz est survenue sur le chemin de la Gatineau à Candiac le vendredi 24 avril, vers 9h30.

Énergir confirme qu’il s’agit d’un bris de ses installations causé par une tierce personne lors de travaux d’excavation. L’intervention pour colmater la fuite et réparer l’infrastructure pourrait prendre une partie de la journée.

L’incident force l’interruption préventif du courant pour 6 261 adresses à Candiac, La Prairie et Delson, selon le service Info-Pannes d’Hydro-Québec. Le rétablissement est prévu d’ici 11h45 d’après les premières estimations.

Plus de détails à venir.