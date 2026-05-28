Depuis le début des séries éliminatoires du Canadien de Montréal, l’ambiance est électrique à Delson. Match après match, des dizaines de partisans se réunissent dans l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, transformée pour l’occasion en véritable lieu de rassemblement sportif.

Gratuit et ouvert à tous, l’événement attire les foules et fait vibrer la communauté au rythme du Tricolore.

Pour ajouter à l’ambiance, l’organiste du Centre Bell, Diane Bibaud, est présente pendant les matchs à l’étranger afin de faire résonner les célèbres airs entendus lors des matchs du Canadien.

« J’aime l’ambiance et fêter avec du monde », raconte Alain, un partisan rencontré durant la soirée.

Même enthousiasme chez Yannick, qui se décrit comme un admirateur inconditionnel de l’équipe montréalaise. « Je suis fan fini des Canadiens de Montréal. J’ai des souliers et j’ai même un tatouage! », lance-t-il fièrement.

Pour Emmanuel, l’atmosphère qui règne dans l’église dépasse même celle vécue à la maison. « Il y a plus d’ambiance ici que chez nous et le DJ est très bon », affirme-t-il.

Le maire de Delson, Christian Ouellette, se réjouit du succès de l’initiative et de la participation citoyenne grandissante.

« C’est tellement merveilleux de voir le rassemblement de nos citoyens. Je pense que la fièvre des séries a atteint le Québec au complet. On ne s’attendait pas à ce qu’il y ait autant de gens qui participent soir après soir. L’engouement est là et on en est bien fiers », souligne-t-il.

L’événement permet également de soutenir des organismes locaux. La Maison des jeunes Sympholie de Delson est présente à chaque match pour vendre des boissons aux spectateurs. Les profits récoltés serviront à financer les activités et les projets destinés aux jeunes.

« Ça aide à soutenir nos activités et les projets des jeunes. Quand on a des opportunités comme ça, on saute dessus. On est un organisme à but non lucratif, donc on aime participer », expliquent Sébastien Pharand et Vanaëlle Bédard, intervenants à la Maison des jeunes Sympholie.