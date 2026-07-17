Blitz de travaux au pont Mercier : ça commence ce soir

Les vacances de la construction s’amorcent dans quelques heures…le blitz de travaux au pont Mercier aussi. À compter de 23 h ce 17 juillet, et ce jusqu’au 3 août, une seule voie sera accessible dans chaque direction sur le pont.

Pendant la durée des travaux, l’accès au pont en provenance de la rue Airlie à LaSalle sera fermé. Il faudra effectuer un détour via l’avenue Lafleur et la rue Clément.

Certaines mesures d’atténuation sont prévues pour aider à la circulation, informe Mobilité Montréal :

Disponibilité de la voie réservée en provenance de la rue Airlie de midi à 19 h, 7 jours sur 7.

Prolongation des heures d’opération de la voie réservée sur la route 138, en direction est, de 5 h à 20 h, 7 jours sur 7, pendant toute la durée des travaux.

Ajustement des horaires du service d’exo pour les autobus des secteurs Haut‑Saint-Laurent et Sud-Ouest.

Activation du feu de circulation de priorisation des autobus, situé à l’intersection des routes 207 et 132 / 138, de 5 h à 20 h, 7 jours sur 7, pendant toute la durée des travaux.

La circulation des camions de trois essieux et plus sera interdite, du lundi au vendredi en fonction de l’heure de pointe, soit : en direction de Montréal, entre 5h et 9 h30 et en direction de la Rive-Sud, entre 15h et 19h.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable profitera de ces deux semaines pour effectuer la réparation d’une partie de la dalle de béton du pont en direction de la Rive-Sud.