Appel d’offres public 2628-ST

La Ville de Candiac (« DONNEUR D’ORDRE ») demande des soumissions pour la construction des bretelles d’accès au collecteur de l’autoroute 15 Nord à partir du boulevard de Sardaigne.

Les documents d’appel d’offres, tout document auquel ils renvoient de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais du SEAO (www.seao.ca ou au 1 866 669‐7326). L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

Les soumissions devront être reçues avant 10 h, le 23 SEPTEMBRE 2026, heure et date de l’ouverture publique des soumissions.

Les résultats de la présente demande de soumissions seront publiés dans le SEAO.

La Ville de Candiac ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.

Valérie Roy

Chef de division – Approvisionnement

Services des finances

Ville de Candiac