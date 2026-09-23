AVIS public – procédure ouverte

Appel d’offres AO-2026-04

SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE PASSERELLE À VÉLOS SUR LA ROUTE VERTE

Des soumissions scellées seront reçues par la MRC de Roussillon au plus tard à 14 h, heure locale en vigueur, mercredi, 4 novembre 2026pour des services professionnels de conception et de surveillance des travaux de construction d’une passerelle à vélos sur la Route verte.

Pour être reçue, toute soumission doit se trouver physiquement (sous forme papier), sous pli cacheté, à la réception de la MRC de Roussillon, au 260 rue Saint-Pierre, bureau 200, à Saint-Constant, au plus tard à l’heure et la date mentionnées ci-haut.

Le soumissionnaire doit se procurer le document d’appel d’offres directement du Système électronique d’appel d’offres (SÉAO) au coût établi en consultant le site Internet seao.gouv.qc.ca.

La MRC de Roussillon ne s’engage à accepter ni la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final ni aucune des soumissions reçues ni à subir aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Saint-Constant, ce 23 septembre 2026.

Colette Tessier

Greffière adjointe