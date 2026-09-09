Avis public

Appel d’offres public 2618-ST

La Ville de Candiac (« DONNEUR D’ORDRE ») demande des soumissions pour des services professionnels en lien avec la conception et la surveillance des postes de pompage Édimbourg et Mermoz (Augmentation de la capacité).

Les documents d’appel d’offres, tout document auquel ils renvoient de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais du SEAO (www.seao.ca ou au 1 866 669‐7326). L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

Les soumissions devront être reçues avant 10 h, le 8 OCTOBRE 2026, heure et date de l’ouverture publique des soumissions.

Les résultats de la présente demande de soumissions seront publiés dans le SEAO.

La Ville de Candiac ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.

Valérie Roy

Chef de division – Approvisionnement

Services des finances

Ville de Candiac