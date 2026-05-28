LONG-26-0050

Remplacement de la vanne de la conduite d’eau principale

Limite de dépôt de soumissions : 25 juin 2026 à 11 h 00

Les documents d’appel d’offres et les modifications ne peuvent être obtenus qu’en s’adressant au Système Électronique d’Appel d’Offres du gouvernement du Québec (SÉAO) à l’adresse suivante : www.seao.gouv.qc.ca ou au 1-877-336-7326.

Les soumissions par voie électronique ne peuvent être transmises que par l’intermédiaire du SEAO.

Les soumissions sur support papier doivent être déposées et horodatées au comptoir taxes de l’hôtel de ville de Longueuil, au 4250, chemin de la Savane, niveau 200, Longueuil (Québec).

La Ville de Longueuil ne s’engage à accepter ni la meilleure ni aucune des soumissions reçues.

Les résultats des appels d’offres sont disponibles sur le site Internet de SÉAO à l’adresse suivante : www.seao.gouv.qc.ca

Nous vous invitons à visionner l’ouverture des soumissions en direct sur la chaîne YouTube :https://bit.ly/YouTube_Longueuil-Approvisionnements depuis un dispositif personnel à l’extérieur de l’hôtel de ville.

Mélanie Normandin

Directrice

Direction de l’approvisionnement