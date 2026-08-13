AVIS APPEL D’OFFRES

2026UAT03-AOP-SP

La Ville de Saint-Constant demande des soumissions pour des services professionnels multidisciplinaires pour les plans, devis et surveillance pour l’agrandissement et le réaménagement de l’Hôtel de Ville.

Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formulaires destinés à cette fin. Le document d’appel d’offres et les modifications à ce document pourront être obtenus par l’entremise du système électronique d’appel d’offres (SÉAO) à l’adresse www.seao.gouv.qc.ca ou en téléphonant au 418 646-0177, à compter du 13 août 2026. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

Les soumissions scellées devront être reçues au plus tard à 11h00, le 15 septembre 2026 au 147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant (Québec) J5A 0W6 ou par voie électronique. Cette transmission ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du SEAO et conformément à la procédure prescrite par celui-ci. L’ouverture publique des soumissions suivra.

La Ville de Saint-Constant ne s’engage à accepter ni la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final ni aucune des soumissions reçues ni à encourir aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Saint-Constant, le 13e jour du mois d’août 2026.

La Division des approvisionnements de la Ville de Saint-Constant