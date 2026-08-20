Autobus : plus de départs dans le Roussillon à la rentrée

Les usagers du réseau d’autobus d’exo sur la couronne sud devront s’adapter à de nouveaux horaires à compter du lundi 24 août, alors que l’organisme procède à une réorganisation de son service en prévision de la rentrée scolaire.

Au total, 22 lignes verront leur horaire, leur parcours ou leur offre de service modifiés. Exo dit vouloir répondre «à la hausse anticipée de l’achalandage, notamment liée au retour aux études, à la croissance démographique dans les couronnes, à la congestion routière et au retour accru du travail en présentiel.»

Certaines lignes verront leur fréquence augmenter, tandis que d’autres subiront des réductions de service afin de réallouer la capacité disponible vers les secteurs où la demande est la plus forte.

Nouvelle ligne entre Georges-Gagné et Longueuil

Le principal changement dans le secteur Richelain/Roussillon est l’arrivée de la ligne 901, opérée par le Réseau de transport de Longueuil (RTL). Elle reliera le terminus Georges-Gagné au terminus Longueuil en empruntant le boulevard Taschereau, avec des arrêts aux terminus Montcalm-Candiac, La Prairie et Panama.

Cette nouvelle desserte entraînera le retrait des lignes 458 (La Prairie – Terminus Panama), 650 (Delson – Candiac – La Prairie – Terminus Panama) et 651 (Delson -Candiac -La Prairie-Terminus Panama-Longueuil). Les horaires de plusieurs autres lignes, notamment les 134, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155 et 156, seront également ajustés afin d’améliorer les correspondances.

Le retrait de la ligne 651 sera notamment compensé par une bonification des lignes express vers Longueuil. Les lignes 550, 551 et 555 gagneront chacune 10 voyages.

Davantage de départs vers le REM

Exo prévoit également renforcer plusieurs lignes express desservant le Réseau express métropolitain (REM), particulièrement aux heures de pointe.

La ligne 450 qui relie La Prairie et Brossard bénéficiera de six voyages supplémentaires, tandis que les lignes 451, 452, 453, 454, 455, 456 et 457 compteront respectivement un, trois, deux, deux, deux, deux et deux voyages additionnels. La ligne 553, qui relie Sainte-Catherine au Terminus Panama en passant par Delson, ajoutera pour sa part quatre voyages.

La desserte express vers Angrignon sera aussi renforcée. La ligne 556 ajoutera quatre voyages afin d’accroître la capacité vers le secteur d’Angrignon et le cégep André-Laurendeau.

Des trajets rétablis

Plusieurs services suspendus durant l’été seront par ailleurs rétablis dès le 24 août. C’est le cas des lignes 140, 459, 550, 551, 554, 555 et 556.

Les lignes 459 et 554 retrouveront notamment une fréquence de passage aux 10 minutes durant certaines périodes. L’horaire de la ligne 141 sera également modifié en raison d’ajustements aux temps de parcours.

Quelques changements concernent aussi les quais. Au terminus La Prairie, la ligne 550 passera du quai 5 au quai 3. Au terminus Panama, la ligne 553 passera du quai 15 au quai 11, tandis que la ligne 554 passera du quai 6 au quai 5 au terminus Georges-Gagné.

Enfin, le détour de la ligne 153 par la rue Leber à Saint-Constant deviendra permanent.

Exo prévient que certaines lignes pourraient connaître des périodes de forte affluence à l’approche de la rentrée, particulièrement durant les heures de pointe.