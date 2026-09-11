Autobus à Delson : « Les gens méritent un terminus un petit peu plus humain »

Le maire de Delson, Christian Ouellette, estime qu’il est temps de mettre le terminus Georges-Gagné au goût du jour. L’arrivée d’une ligne métropolitaine dans sa ville pourrait donner un élan à la modernisation de l’infrastructure, qui, selon lui, «a l’air d’un champ de mines».

Depuis le 24 août, la ligne métropolitaine 901 reliant Longueuil et Delson termine ou entame son parcours au terminus Georges-Gagné. Si le maire Ouellette est bien conscient des défis financiers entourant le transport en commun, il aimerait néanmoins que le terminus soit mis à niveau.

Il interpelle ainsi exo et l’Autorité régionale de transport métropolitain et invite ses citoyens à faire de même.

«La ligne 901, on dirait qu’elle finit dans une cour arrière quand elle arrive à Delson. […] Si on fait tout le trajet, vous arrêtez à La Prairie, vous avez de beaux abribus, un beau stationnement incitatif. À Candiac, la même affaire. À Brossard, ils sont bien équipés eux aussi. Chez nous, c’est l’apocalypse», résume-t-il.

Temporaire depuis près de 30 ans

Parmi ses remontrances : le stationnement incitatif du terminus. «Quand je suis arrivé à la mairie il y a 10 ans, ça faisait près de 20 ans que ce stationnement incitatif était temporaire. Ça fait donc près de 30 ans qu’il est sur la roche, avec des cloches de béton peinturées jaune et des chaînes», déplore-t-il. Ce stationnement compte 401 places.

Celui-ci aimerait plus d’un abribus pour tout le terminus et un abri pour les vélos.

«Le transport collectif, il faut que ce soit agréable et confortable et pas juste dans l’autobus. S’il pleut, s’il neige et que 50, 60 personnes attendent, il y a un seul abri pour eux», note-t-il.

«Je ne demande pas de bâtir un château. Je pense que les citoyens méritent un terminus un petit peu plus humain», ajoute le maire, qui assure que la municipalité doit s’impliquer également dans ce dossier.

Rappelons qu’en 2021, le terminus avait été revampé dans un chantier qui avait inclus la construction d’un nouveau quai et le réaménagement de la boucle d’autobus. Un contrat de près de 830 000$ avait été accordé pour réaliser les travaux.

Un peu moins d’une dizaine de lignes d’autobus transigent par le terminus.