Après plus d’un demi-siècle de service au sein de l’entreprise Goodfellow Inc., Chantale Paquin continue d’incarner l’esprit familial et humain qui caractérise, selon elle, cette entreprise québécoise spécialisée dans le bois et les matériaux de construction.

Entrée chez Goodfellow alors qu’elle était encore étudiante, rien ne laissait croire qu’elle y bâtirait une carrière de 51 ans dans le département des payables.

« Non, du tout », lance-t-elle en riant lorsqu’on lui demande si elle imaginait rester aussi longtemps.

À ses débuts, l’entreprise cherchait «une personne bilingue et organisée. Comme moi. » ajoute-elle.

Depuis son arrivée, elle a vu l’entreprise se transformer grandement.

« C’est quand même une très grosse entreprise désormais. Mais au début, c’était vraiment plus petit», raconte-t-elle.

Fondée en 1898, Goodfellow a célébré son 125e anniversaire en 2023. L’entreprise familiale, aujourd’hui rendue à sa quatrième génération, est devenue un fabricant diversifié de bois à valeur ajoutée ainsi qu’un important distributeur de matériaux de construction et de revêtements de sol.

Aujourd’hui, Goodfellow compte près de 15 divisions à travers le Canada et les États-Unis. Pour Mme Paquin, avoir été témoin de cette croissance représente une immense fierté.

Les femmes dans l’industrie du bois

Au fil des décennies, elle a également observé l’évolution du rôle des femmes dans l’industrie du bois.

« À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de femmes qui travaillaient dans cette industrie. Il fallait prendre sa place, mais j’étais forte. »

Elle constate aujourd’hui avec satisfaction que les femmes occupent davantage de postes importants.

« Il y a de plus en plus de femmes qui sont même dans la direction, et qui commencent à prendre beaucoup de place. C’est super. »

Le travail d’équipe avant tout

Passionnée par la communication et le travail d’équipe, Chantale Paquin dit avoir toujours aimé transmettre ses connaissances à ses collègues.

« Tout ce que j’apprenais, j’aimais le montrer à mon équipe. »

Son énergie positive lui a même valu quelques surnoms affectueux.

« Je salue tout le monde le matin. Ça, ça va peut-être manquer au monde », dit-elle avec émotion. « On m’appelle Madame Soleil ou Madame Sourire. »

Les souvenirs ne manquent pas après cinq décennies passées chez Goodfellow. Elle se rappelle notamment l’époque où l’entreprise, alors située à Ville Saint-Laurent, possédait sa propre équipe de balle molle.

« Je faisais partie de l’équipe en 1980 », raconte-t-elle fièrement.

Après 51 années de loyaux services, Chantale Paquin continue d’être reconnue pour son esprit d’équipe et sa bonne humeur.