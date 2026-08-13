DÉNEIGEMENT DES RUES SAISON 2026-2027

NUMÉRO DU PROJET : TP 3500-83298

L’appel d’offres est pour un contrat de déneigement des rues pour deux saisons hivernales, avec une troisième optionnelle. Les personnes et entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer les documents de soumission en s’adressant au Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ou en communiquant avec un de ses représentants par téléphone au 418 646-0177 région de Québec, ou région extérieure au 1 877 336-7326, ou en consultant le site www.seao.gouv.qc.ca.

Pour être validement reçue, votre soumission doit nous parvenir sous enveloppe scellée portant l’inscription « SOUMISSION :TP 3500-83298 Déneigement des rues saison 2026-2027 », adressée au Service des affaires juridiques et du greffe, Ville de Delson, 50, rue Sainte-Thérèse, Delson (Québec) J5B 2B2.

Votre soumission doit nous parvenir avant 10 h, heure locale, le 3 septembre 2026, pour y être ouverte publiquement au même endroit, le même jour, à compter de 10 h 05.

La Ville de Delson ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et se dégage de toute responsabilité pour les pertes, frais de dommages ou autre que pourraient subir ou auraient subis le ou les soumissionnaires pour la préparation et/ou la présentation des soumissions.

Donné à Delson, le 13 août 2026.

Luc Drouin

Directeur du Service des affaires juridiques et greffier