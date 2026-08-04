Appel d’offres : SP26TP03

Titre : Mise à jour de l’aire de jeu du terrain de pétanque

La Ville de Sainte-Catherine demande des soumissions cachetées pour le projet cité en rubrique, au plus tard à 10H le 24 août 2026 et seront ouvertes publiquement le même jour, soit à 10H15, à l’Hôtel de Ville de Sainte-Catherine, 5465 boul. Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1M1.

Description du projet :

La Ville de Sainte-Catherine demande des prix pour la mise à jour de l’aire de jeu des deux terrains de pétanque et du terrain de fer du parc Fleur-de-Lys. Les travaux consistent principalement au remplacement des bordures existantes par des bordures de béton, à la réfection de la surface de jeu, ainsi qu’à la mise en place de deux bases de béton afin de permettre l’installation de bancs

Durée du contrat en mois : 2 mois

Renouvellement (année en option): 0

Mode d’adjudication : Appel d’offres public – Procédure ouverte

Accord(s) applicables : Accord Québec-Ontario (ACCQO)

DOCUMENTS DE SOUMISSION :

Les soumissionnaires intéressés pourront se procurer les documents de soumission au courant du mois de mars 2024 sur le SÉAO www.seao.ca

Ne seront considérées que les soumissions des personnes, des entreprises et des sociétés en activité au moment du dépôt de la soumission, s’étant procuré le document d’appel d’offres sous leur nom auprès du SÉAO, ayant payé les droits, le cas échéant, et ayant rempli le formulaire de soumission joint au présent document d’appel d’offres.

Toute question concernant le présent projet doit être adressée exclusivement au service des approvisionnements par courriel à [email protected] Le courriel doit avoir pour objet le numéro et le titre de l’appel d’offres. La Ville se réserve le droit de ne pas répondre aux questions des soumissionnaires dans les 192 heures précédant l’échéance de dépôt des soumissions.

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, et se réserve le droit d’accepter celle jugée conforme et dans son intérêt, conformément à la Loi et aux documents d’appel d’offres.

Donné à Sainte-Catherine, le 31 juillet 2026

Joanna Hristodulakis – Chef de section Approvisionnement

Services financiers et administratif – section approvisionnement