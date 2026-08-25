SERVICES FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

Approvisionnements

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Appel d’offres: SP26SFA01

Titre: SERVICES PROFESSIONNELS EN MATIÈRE D’INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

La Ville de Sainte-Catherine demande des soumissions cachetées pour le projet cité en rubrique, au plus tard à 10H le 21 septembre 2026 et seront ouvertes publiquement le même jour, soit à 10H15, à l’Hôtel de Ville de Sainte-Catherine, 5465 boul. Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1M1.

Description du projet:

Dans le cadre de ses opérations courantes, la Ville de Sainte-Catherine désire octroyer un mandat d’impartition de services professionnels en matière d’informatique et de technologies de l’information. Le mandat vise l’informatique, la téléphonie IP, la téléphonie cellulaire et le soutien technique en tenant compte des besoins de la ville.

Durée du contrat en mois: 36

Renouvellement (année en option): 0

Mode d’adjudication: Appel d’offres – Système d’évaluation globale des critères

Accord(s) applicable(s): Accord de libre-échange canadien (ALEC)

Accord économique et commercial global entre le Canada et l’union européenne (AECG)

Accord Québec-Ontario (ACCQO)

DOCUMENTS DE SOUMISSION:

Les soumissionnaires intéressés pourront se procurer les documents de soumission au courant du mois d’aout 2026 sur le SÉAO www.seao.ca

Ne seront considérées que les soumissions des personnes, des entreprises et des sociétés en activité au moment du dépôt de la soumission, s’étant procuré le document d’appel d’offres sous leur nom auprès du SÉAO, ayant payé les droits, le cas échéant, et ayant rempli le formulaire de soumission joint au présent document d’appel d’offres.

Toute question concernant le présent projet doit être adressée exclusivement au service des approvisionnements par courriel à [email protected] Le courriel doit avoir pour objet le numéro et le titre de l’appel d’offres. La Ville se réserve le droit de ne pas répondre aux questions des soumissionnaires dans les 192 heures précédant l’échéance de dépôt des soumissions.

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, et se réserve le droit d’accepter celle jugée conforme et dans son intérêt, conformément à la Loi et aux documents d’appel d’offres.

Donné à Sainte-Catherine, le 20 août 2026

Joanna Hristodulakis – Chef de section – Approvisionnements

Services financiers et administratifs – section approvisionnements