Appel d’offres public – AO-11-2026

Services professionnels pour l’augmentation de la capacité et l’amélioration de la station de traitement des eaux usées

La Ville de Saint‑Rémi sollicite des soumissions pour des services professionnels en ingénierie visant l’augmentation de la capacité et l’amélioration de la station de traitement des eaux usées.

Les documents d’appel d’offres sont disponibles sur le site du SEAO (www.seao.ca) à compter du 21 septembre 2026.

Les soumissions doivent être reçues au plus tard le 21 octobre 2026 à 10 h. L’ouverture publique des soumissions aura lieu le même jour à l’hôtel de ville de Saint‑Rémi.

Les soumissions peuvent être transmises par voie électronique par l’intermédiaire du SEAO.

Les résultats seront publiés sur le SEAO.

La Ville de Saint‑Rémi ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.

Donné à Saint‑Rémi, le 21 septembre 2026.

Service de l’approvisionnement

Ville de Saint‑Rémi