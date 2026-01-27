Ancien golf de La Prairie: le chantier est en marche

Près de 10 ans après la fermeture du parcours de golf de La Prairie, un premier chantier de construction a été initié le 22 janvier dernier en vue d’y développer un nouveau quartier qui, à terme, comptera quelque 3400 unités résidentielles.

Jean-François Pilon, vice-président d’Habitations Pilon, a confirmé le début de construction d’une première résidence qui servira de maison modèle pour la phase 1 du projet, baptisée La Prairie sur le Lac.

Celui-ci annonce quelque 400 unités d’habitation comprenant des maisons jumelées, maisons de ville, maisons unifamiliales et condominiums. Les premières livraisons sont prévues pour l’été 2026. Le tout sera élaboré selon le concept axé sur le transport collectif (TOD). «Le projet inclura des espaces verts, parcs, des parcours piétonniers et tous les services de proximité», note M. Pilon.

Un plan du projet La Prairie sur le lac. (Photo gracieuseté)

Le projet, développé conjointement avec le promoteur Luc Poirier et ses partenaires du Groupe Boda et Stéphane Gariépy, avait soulevé de nombreux enjeux au cours des dernières années.

En 2022, notamment, alors que la Ville de La Prairie était intervenue en raison du trop grand nombre d’arbres abattus sur le site. Des citoyens s’étaient plaints de l’abattage d’arbres matures.

La question de la capacité du réseau d’infrastructures municipales avait aussi été questionnée, après que des sous-sols de la rue François-Leber aient été inondés.

M. Pilon fait valoir que «les travaux d’infrastructures municipales et de préparation du site vont bon train depuis environ un an… le projet prévoit la plantation de quelque 2000 arbres, tant par les promoteurs que la Ville».