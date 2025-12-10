Alerte à la bombe dans une école de Saint-Constant : une deuxième personne arrêtée

Une deuxième personne a été arrêtée en lien avec l’alerte à la bombe qui a mené à l’évacuation de l’école du Tournant, à Saint-Constant, ce lundi 8 décembre. Les deux individus arrêtés, d’âge mineur, ont été libérés avec promesse de comparaître et doivent respecter une série de conditions.

La deuxième personne a été arrêtée le 9 décembre, selon la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Rappelons qu’un premier individu avait été arrêté peu après qu’un appel à la bombe ait forcé l’évacuation de l’école secondaire, lundi après 13h.

La Régie de police ne peut indiquer si les personnes arrêtées sont des élèves de l’école. Le Reflet attend plus de précisions quant aux accusations qui pèsent contre les individus.