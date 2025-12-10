Un projet mettant en lien les producteurs maraîchers locaux avec des institutions acheteuses de la Montérégie-Ouest a connu un développement remarquable au cours de la dernière saison.

Le projet appelé Maillage Montérégie-Ouest a été mis de l’avant par l’entremise des MRC du Roussillon, de Beauharnois-Salaberry, des Jardins-de-Napierville et Développement Vaudreuil-Soulanges.

Il établit des liens directs entre les producteurs maraîchers locaux, boulangeries, vergers, vignobles et autres, avec des institutions acheteuses, comme les restaurants, épiceries, garderies, résidences pour aînés, notamment.

Le bilan 2025 a été dévoilé lors d’un rassemblement régional tenu le 2 décembre, réunissant une soixantaine de dignitaires, producteurs, transformateurs et organisations acheteuses.

Au cours de la dernière saison, de juillet à novembre, le chiffre d’affaires du projet a progressé de 30 % par rapport à l’année précédente, alors que le nombre de commandes a connu une croissance de plus de 220 %.

Pour les responsables, ce dynamisme témoigne d’un réseau qui se consolide par l’engagement grandissant des entreprises agricoles et alimentaires participantes et par l’intérêt réel des organisations pour un approvisionnement frais, diversifié et local.

«Le modèle est encore jeune, mais la progression constante observée depuis trois ans confirme tout son potentiel. Nous disposons désormais d’une base solide sur laquelle appuyer l’expansion du réseau, que ce soit pour soutenir davantage d’entreprises maraîchères ou pour faire découvrir le service à un plus large éventail d’institutions, comme des écoles ou des résidences de personnes âgées», mentionne Lise Michaud, préfète de la MRC de Roussillon et mairesse de Mercier.

Le préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de Rivière-Beaudette, Patrick Bousez, mentionne que « la collaboration avec la Coop CSUR nous a permis d’offrir une plateforme transactionnelle simple, fiable et bien structurée. Leur expertise logistique s’est aussi révélée précieuse.»

«La Montérégie-Ouest compte plusieurs centaines de producteurs agroalimentaires et un bassin de plus de 500 000 personnes, ce qui laisse entrevoir un potentiel de croissance considérable, surtout pour un système qui n’en est qu’à ses premières années», souligne Miguel Lemieux, préfet de la MRC de Beauharnois-Salaberry et maire de Salaberry-de-Valleyfield.

Le projet bénéficie du soutien de la Stratégie bioalimentaire Montérégie.