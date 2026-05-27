Treize jeunes d’âge mineur ont été arrêtés en lien avec une agression armée survenue le 18 avril vers 17h30 près du viaduc du boul. du Quartier à Brossard. Un adolescent de 15 ans avait été blessé et transporté à l’hôpital. Les jeunes hommes arrêtés, dont 4 sont âgés de 15 ans et 9 sont âgés de 16 ans, pourraient faire face à des accusations d’agression armée, de voies de fait et de complicité.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil fait mention d’une agression armée qui s’est produite «dans des circonstances particulièrement troublantes qui ont mis en péril la sécurité des personnes présentes».

Sur les réseaux sociaux, il a publié une vidéo montrant l’agression. L’image est floue afin de protéger l’identité des adolescents.

Dans le cadre de l’enquête de la section des crimes majeurs, une douzaine de perquisitions ont été menées sur le territoire de l’agglomération de Longueuil de même qu’à Saint-Philippe et Candiac.

«Aucune forme de violence de cette nature ne sera tolérée, mentionne le corps policier. Les arrestations et les perquisitions réalisées dans ce dossier témoignent clairement de la volonté du SPAL d’intervenir rapidement, de mobiliser les ressources nécessaires, et de faire en sorte que les personnes impliquées dans ce type d’agression soient arrêtées afin d’être traduites devant les tribunaux.»

Alors que les crimes violents sont en hausse chez les jeunes, le SPAL rappelle que la jeunesse fait partie de ses six priorités organisationnelles 2026-2028. «Le message est clair : les gestes violents commis sur le territoire de l’agglomération de Longueuil feront l’objet d’interventions rigoureuses et de suites judiciaires appropriées», insiste-t-il.

Toute personne ayant été témoin de cette agression ou détenant des informations en lien avec les suspects apparaissant dans la vidéo est priée de communiquer avec la ligne Info-Azimut au 450 646-8500.